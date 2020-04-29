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Нападение пьяного россиянина с камнями на скорую помощь попало на видео

Нападение пьяного россиянина с камнями на скорую помощь попало на видеоКадр из ролика Е1.ru

В Екатеринбурге пьяный местный житель напал на автомобиль скорой помощи, закидал его камнями и разбил стекло со стороны водителя. Видеозапись происшествия опубликовало издание E1.ru.

Нападение произошло во дворе дома №51а на улице Амундсена. Местные жители рассказали, что около одного из подъездов подрались мужчины, и родственники одного из пострадавших вызвали скорую. Когда врачи прибыли на место, участник конфликта подошел к автомобилю и начал грубо выяснять отношения с водителем скорой.

В какой-то момент водитель оттолкнул мужчину и закрыл дверь автомобиля, тогда тот взял камень и бросил его в лобовое стекло. После этого мужчина начал пытаться открыть автомобиль и ударить по нему. Затем он снова кинул камень и разбил боковое стекло со стороны водителя, тот уехал из двора.

Мужчину задержали, сообщил изданию глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В марте житель Москвы вызвал скорую ребенку с пневмонией и напал на врачей, которые приехали на вызов в специальных защитных костюмах. Из-за нападения пострадал 26-летний фельдшер — у него сломан нос, разбита губа, диагностировано сотрясение головного мозга. Полиция начала проверку.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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