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Назван самый угоняемый автомобиль в России

Назван самый угоняемый автомобиль в РоссииФото: Globallookopress.com

Cadillac Escalade назвали самым угоняемым автомобилем в России по итогам 2019 года. Это следует из данных «АльфаСтрахования», которые поступили в «Ленту.ру».

В топ-10 наиболее популярных у угонщиков машин также вошли модели марки Toyota. На втором месте рейтинга оказалась Toyota Camry, на третьем — Toyota Land Cruiser, на четвертом — Toyota Land Cruiser Prado. Места с пятого по десятое заняли Land Rover Freelander, Lexus LX, Mitsubishi ASX, Ford Focus, BMW 5-series и KIA Ceed.

Согласно статистике, чаще всего ночные угоны происходят у жилых домов, а дневные — на парковках у торговых центров. Угонщики взламывают двери и замки зажигания, а также разбивают окна автомобилей, чтобы проникнуть внутрь.

Если речь идет о дорогой марке автомобиля с бесключевым доступом, угонщики считывают коды с ключа владельца машины с помощью специальных устройств. Чаще всего такие хищения происходят в людных местах, когда водитель находится на небольшом расстоянии от своего автомобиля. При этом дорогие машины чаще угоняются для перепродажи, а бюджетные — для разбора на запчасти.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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