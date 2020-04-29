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Объявивший себя трансгендерной женщиной певец Оскар заразился коронавирусом

Объявивший себя трансгендерной женщиной певец Оскар заразился коронавирусомФото: @scarlettlaqueenpage

Российский певец Оскар (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), объявивший себя трансгендерной женщиной Скарлетт Ля Куин, заразился коронавирусом в США. Об этом она сообщила в беседе с «Афишей Daily».

8 марта, когда Нью-Йорк еще не закрыли на карантин, она почувствовала недомогание и боль в горле. По ее словам, тогда никто из жителей города не относился к пандемии всерьез и все считали шансы на заражение низкими. Через неделю артистка, начавшая испытывать слабость в теле и удушье, обратилась в больницу, где ей удалось сдать тест на COVID-19. Он оказался положительным, однако врачи заявили, что не могут госпитализировать ее из-за нехватки больничных мест.

«В какие‑то дни было тяжело дышать, в другие была сильная ломящая боль по всему телу, лихорадило, бросало в жар, при этом без температуры. Иногда тошнило», — вспомнила Скарлетт. Она пояснила, что боролась с болезнью около месяца. Певица до сих пор восстанавливается после болезни.

Исполнительница считает, что власти Нью-Йорка не были готовы к вспышке коронавируса: наблюдалась нехватка тестов, масок и дезинфицирующих средств. «Нью-Йорк превратился в постапокалиптический мир — пустой, мрачный, с повисшим в воздухе страхом. Сейчас люди привыкли и сплотились. Очень много поддержки от посторонних людей друг к другу», — рассказала она и выразила надежду, что скоро эпидемия пойдет на спад.

О том, что Оскар объявил себя трансгендерной женщиной, стало известно 20 февраля. Тогда Скарлетт рассказала, что в 2018 году переехала в США, где продолжает заниматься музыкой.

Оскар стал популярен в начале 2000-х годов. Среди наиболее известных хитов артиста — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».

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# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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