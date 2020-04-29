Огромное Лох-несское чудовище снял на видео британец

Вадим Карасев

Гигантское Лох-несское чудовище сумел снять на видео британец. Во всяком случае, он сам в этом абсолютно уверен.

Мужчина уверяет, что ему удалось запечатлеть монстра в заливе Уркварт в Ирландии. С его слов, чудище было в длину не менее 9 метров. Он акцентировал внимание на том, что это самое огромное Лох-несское чудовище, которое когда-либо удавалось снять.

Конечно, мужчина не отрицает тот факт, что настоящее Лох-несское чудовище может обитать исключительно в озере Лох-Несс, что в Шотландии. Однако он уверен, что это был его ближайший родственник, пишет издание Рlanet Тoday.

Справедливости ради стоит отметить, что качество видео оставляет желать лучшего. Поэтому понять, что именно удалось заснять британцу, крайне сложно. Многие пользователи Сети уверены, что это всего лишь лодка. Но сам автор ролика непреклонен.

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