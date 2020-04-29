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Окончание пандемии в России перенесли: события ночи 29 апреля — EADaily

Окончание пандемии в России перенесли: события ночи 29 апреля — EADaily

Новые расчеты специалистов Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) показывают, что пандемия коронавируса в России может быть закончена не к июлю, как сообщалось ранее, а к августу. Теперь ученые считают, что распространение коронавируса в России завершится на 100% ближе к 7 августа.

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев посоветовал всем следить за дыханием, чтобы не пропустить возможную тяжелую форму коронавируса. По его словам, самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка.

В Москве за сутки скончались еще 67 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Таким образом общее число летальных случаев в столице достигло 546.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории страны в связи с распространением коронавируса. Документом устанавливаются нерабочие дни с 6 по 8 мая включительно с сохранением зарплаты.

Безработица в США из-за экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса, к началу лета может достигнуть уровня, который не наблюдался с 30-х годов прошлого века. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа Кевин Хассетт. По его мнению, уровень безработицы в Соединенных Штатах к июню может достичь 16−20%.

В Риме на 76 году жизни после продолжительной болезни скончался Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто. Известно, что он не был инфицирован коронавирусом, причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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