Ослабление карантина: Шмыгаль поручил разработать критерии работы объектов для открытия

Лидия Мартынова

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать критерии работы для объектов, которые будут открываться в рамках ослабления карантина. Об этом он заявил на заседании правительства. Как он отметил, эти объекты не могут просто открываться."Я уже поручил всем министерствам разработать критерии работы для тех объектов, которые будут постепенно открываться. Потому что мы не должны просто открываться, мы должны четко понимать, при каких условиях пребывания людей на них не будет грозить следующая волна или вспышка эпидемии", - добавил он.Подчеркнем, ранее правительство представило план выхода страны из карантина, состоящий из пяти этапов.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рынки смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм. Тогда он заявил, что решение Кабмина позволит открыть около 280 рынков по всей стране, однако данный перечень может быть расширен, если другие рынки смогут обеспечить должное соблюдение санитарных норм.Добавим, что сейчас под зданием Кабинета министров проходит акция протеста с требованием смягчить карантин в Украине.