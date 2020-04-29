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От самоизоляции - к нормальной жизни: эксперты ЭИСИ обсудили будущее России после победы над Covid-19

От самоизоляции - к нормальной жизни: эксперты ЭИСИ обсудили будущее России после победы над Covid-19

Несмотря на то, что распространение вируса в России удалось затормозить, президент России Владимир Путин продлил ограничительные меры до 11 мая. На круглом столе "От самоизоляции — к нормальной жизни. Итоги, задачи, решения", который прошел сегодня в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ), эксперты обсудили варианты поэтапного выхода из режима самоизоляции и возвращения регионов РФ к привычному образу жизни.

Число инфицированных коронавирусом в РФ продолжает расти, но необходимо учитывать, что их было бы больше, если бы не было оперативной реакции со стороны властей. Председатель совета директоров коммуникационного агентства КРОС Сергей Зверев в ходе круглого стола назвал изоляционно-ограничительные меры "эффективными".

Напомним, что в России меры по борьбе с распространением коронавируса были приняты еще в январе, когда даже в Китае не было большого всплеска заболеваемости. Сейчас можно говорить о том, что благодаря принятым мерам была снижена нагрузка на систему здравоохранения, а сама медицина быстро перестроилась. Например, регионы получили новые аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Отмена коронавирусных ограничений в регионах в будущем будет различаться по срокам. По словам заместителя директора Санкт-Петербургского НИИ Эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александра Семенова, "критерий простой: больше или меньше народу будет заболевать. Соответственно есть определенные индикаторы, за которыми каждый регион будет следить. Прошли послабления первые, посмотрели, что происходит, не растет заболеваемость - отлично, переходим ко вторым. Пошел сбой какой-то - можно всегда откатиться на предыдущий рубеж". Сейчас необходимо сохранить золотую середину между строгими ограничениями и их снятием.

По мнению экспертов, в плане снятия ограничительных мер, Россия пойдет по пути Германии: каждый регион будет принимать решение самостоятельно. Сложно спрогнозировать единый для всей страны план выхода из коронавирусных мер. 

Что касается возможности проводить летом общероссийское голосование по поправкам к Конституции, свое мнение высказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. 

По его мнению, голосование можно будет провести летом. Конечно, при соблюдении всех мер санитарной безопасности. "Я думаю, что это возможно с соблюдением всех мер предосторожности. На мой взгляд это реально. Хочется верить, что ситуация стабилизируется и позволит провести все эти мероприятия в полном объеме", - сказал Брико.

Участники дискуссии также поговорили о восстановлении экономики, пострадавшей из-за распространения коронавируса. Профессор Высшей школы экономики Сергей Зверев предположил, что в России эти процессы будут проходить достаточно быстро. 

"Фактически, экономика России базируется на крупном бизнесе, в этом смысле нам будет гораздо легче выходить из кризиса. Он нас, наверное, будет затрагивать меньше, потому что выводить крупный бизнес из состояния коллапса несколько проще, чем мелкий бизнес", - добавил он.

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По материалам: uposters.ru

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