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Отдельно взятое Подмосковье вышло на плато по количеству заражений COVID-19, заявил глава региона

Отдельно взятое Подмосковье вышло на плато по количеству заражений COVID-19, заявил глава региона

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом. Об этом в среду сообщает ТАСС.

«На плато мы вышли, наверное, это плато. По поводу роста — это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижением продолжится», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

Глава Подмосковья в эфире телеканала «Россия-1» отметил, что система здравоохранения региона работает в напряженном режиме. «Мы буквально каждый день, через день открываем новые койки, причем не по 10-100, а сотнями», — добавил губернатор.

По его словам, в регионе достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.

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По материалам: pnp.ru

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