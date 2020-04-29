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Отказ от кружевных трусиков и гирьки, вшитые в платье: секреты стиля Кейт Миддлтон

Отказ от кружевных трусиков и гирьки, вшитые в платье: секреты стиля Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон неспроста считается модной иконой. Герцогиня Кембриджская продумывает свои образы до мелочей и даже к выбору нижнего белья подходит со всей ответственностью. Именно поэтому почти каждый выход в свет супруги принца Уильяма оказывается удачным.

Ранее Кейт Миддлтон неоднократно оказывалась в неловких ситуациях из-за неудачно выбранных нарядов. Так, в Сети все еще можно найти фотографии герцогини с задранной ветром юбкой. Однако сейчас монаршая особа делает все возможное, чтобы не становиться героиней курьезных историй.

Так, эксперт по королевскому этикету Мика Мейер рассказала, что в платья Кейт вшиваются специальные гирьки, благодаря которым ткань не поднимается из-за порывов ветра. Еще один секрет стиля герцогини — это бесшовное нижнее белье, которое не заметно под одеждой.

«Вы никогда не задумывались, почему не замечали присутствия белья на герцогине? Обязательным элементом королевского гардероба является секретный элемент. Она отдает предпочтение бесшовным бюстгальтерам и трусикам телесного цвета», — подчеркнула Мейер.

Еще одна уловка, к которой часто прибегает Миддлтон — это необычный лиф, который вшивается прямо в платье. Благодаря такой конструкции Кейт удается избежать неловких моментов с бретелями нижнего белья.


Любит герцогиня и боди без бретелек с низом в виде панталон. Такое нижнее белье незаметно под одеждой и способно дополнительно подчеркнуть все достоинства фигуры.

«Данные уловки стоит применять, если вы хотите создать идеальный образ и обратить внимание публики на красивую одежду, а не на то, что под ней. Торчащее нижнее белье может отнять у вас весь шарм», — уверена Мейер.

Напомним, что Кейт уже несколько недель не выходит из дома из-за распространения коронавируса в Великобритании. При этом герцогиня и ее супруг продолжают работать. Влюбленные постоянно проводят совещания, общаются онлайн с медиками, учителями и журналистами. Многие западные СМИ заметили, что даже для таких дистанционных встреч Миддлтон внимательно выбирает наряды, сохраняя за собой звание иконы стиля.

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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