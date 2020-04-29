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Пандемия обрушила деловой настрой еврозоны: Так плохо не было с 1985 года

Пандемия обрушила деловой настрой еврозоны: Так плохо не было с 1985 года

Оценка экономической ситуации в деловых кругах стран еврозоны резко ухудшилась в связи с продолжающейся пандемией коронавируса Covid-19. Барометр деловых настроений в апреле снизился на 27,2 пункта до 67 пунктов, сообщила Еврокомиссия сегодня, 29 апреля.

По данным главного исполнительного органа ЕС, это самое значительное ухудшение в течение одного месяца с 1985 года.

Ухудшение настроений отмечается как у потребителей, так и во всех отраслях экономики. Наиболее сильно оно выражено в сфере обслуживания и розничной торговле, которые больше всего пострадали от карантинных мер, введённых в большинстве стран еврозоны. В промышленности деловые настроения тоже значительно понизились, однако ещё не достигли антирекорда во время финансового кризиса в 2009 году, сообщили в Брюсселе.

В странах еврозоны показатель барометра деловых настроений наиболее сильно упал в Нидерландах (-32,6), Испании (-26), Германии (-19,9) и Франции (-16,3). В Италии из-за жёсткой блокировки местной экономической деятельности не было возможности провести исследование, отметили в Еврокомиссии.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует сокращение ВВП стран еврозоны в текущем году на 7,5 процента и рост на 4,7% в 2021 году.

Тем временем, как передаёт в среду Deutsche Welle, в Германии около трети компаний (29,2%) грозит банкротство, если действующие ограничительные меры в стране, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, продлятся более трёх месяцев, сообщил в среду Институт экономических исследований в Мюнхене.

По его данным, если ограничения сохранятся в течение полугода, то прекратить своё существование будут вынуждены 52,7% предприятий. Хуже всего ситуация в торговле: около 45% фирм, занятых в этой сфере, в нынешних условиях смогут продержаться не больше трёх месяцев.

Пандемия привела к самой мощной рецессии в Германии после Второй мировой войны. ВВП страны в нынешнем году сократится на 6,3%, сообщил 29 апреля федеральный министр экономики Петер Альтмайер. В частности, власти ФРГ ожидают в нынешнем году сокращения экспорта на 11,6%, импорта — на 8,2%.

В следующем году правительство Ангелы Меркель ожидает экономический рост в объёме 5,2%, рост экспорта на 7,6% и импорта на 6,5%.

Согласно последним данным, в Германии подтвержденоболее 160 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 6374 пациента с диагнозом Covid-19 скончались.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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