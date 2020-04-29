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Патриарх Кирилл запретил в служении Андрея Кураева

Патриарх Кирилл запретил в служении Андрея Кураева

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. Информация об этом появилась на официальном сайте Московской городской епархии - опубликован специально изданный указ, поясняющий причины принятого патриархом Кириллом решения.

Согласно документу, Андрей Кураев оскорбил память настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. В пояснении сказано, что "оскорбление было публичным и допущено в день смерти протоиерея". Напоминаем, что Кураев является активным пользователем соцсетей, где и высказался о смерти протоиерея Александра Агейкина, скончавшегося 21 апреля от коронавирусной инфекции. В частности, Кураев назвал его "недопротопресвитером" и "тупым карьеристом".

Только запретом на служение фраза Кураева о покойном Агейкине не обойдется. Впереди протодиакона ожидает епархиальный церковный суд.

Сам Андрей Кураев, как следует из его комментария "Говорит Москва", ничуть не обеспокоен запретом на служение и предстоящим судом. Он спокойно заявил, что в данный момент его куда больше волнует предстоящая встреча с внуками.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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