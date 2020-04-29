Песков: губернаторы должны справляться с поставленными задачами

Анастасия Иванова

Губернаторы должны справляться с поставленными перед ними задачами, если президент РФ Владимир Путин посчитает необходимым, в Кремле публично оценят их деятельность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"А почему должны последовать кадровые решения? Не может быть другого варианта, все должны справляться, а как же! Вы видите, что идет ежедневная работа, все находятся в полной координации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, последуют ли кадровые решения по губернаторам по окончании пандемии в зависимости от того, справятся ли они с поставленными задачами.