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Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по COVID-19

Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по COVID-19
В каждом регионе ведется работа в авральном режиме, что соответствует нынешней ситуации с пандемией коронавируса, после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны, сообщил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков.

"Ведется напряженная работа в каждом из регионов, все работают собственно в авральном режиме, который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, удовлетворены ли в Кремле тем, насколько регионы справляются с полномочиями по введению собственных мер борьбы с коронавирусом.

# Политика
По материалам: ria.ru

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