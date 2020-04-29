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Под Киевом разбилась «скорая» с пьяным водителем, пострадала бригада медиков (фото)

Под Киевом разбилась «скорая» с пьяным водителем, пострадала бригада медиков (фото)

В среду, 29 апреля, недалеко от Борисполя произошло ДТП с участием «скорой». Ранее под Киевом отбойник буквально насквозь прошил машину.

Как сообщает Патрульная полиция Киевской области в своем Facebook, автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении водителю Volkswagen LT35. В результате ДТП травмы получили два фельдшера «скорой» — их госпитализировали.

При этом правоохранители обнаружили у водителя «скорой» явные признаки алкогольного опьянения.

Проводится расследование обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось, что в ДТП, произошедшем в Бориспольском районе, пострадал известный украинский спортсмен, призер международных соревнований — он получил многочисленные переломы ног и рук. Спасатели применяли специальные инструменты для деблокации пострадавшего.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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