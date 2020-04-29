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Появление сына Фридмана и дочери Шойгу в списке перспективной молодежи объяснили

Появление сына Фридмана и дочери Шойгу в списке перспективной молодежи объяснилиКсения ШойгуФото: @ksenia_shoigu

Журнал Forbes объяснил, почему включил в лонг-лист рейтинга самых перспективных молодых россиян «30 до 30» дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксению и сына миллиардера Михаила Фридмана Александра Оржельского. В публикации указано, что вопрос о перспективности детей чиновников, миллиардеров и «прочей золотой молодежи» — один из самых часто задаваемых.

Редакторы Forbes отметили, что считают Шойгу и Оржельского действительно перспективными, потому включили их в список. 19-летний сын Фридмана занимается оптовыми поставками продуктов. «Он, кстати, вернул в Россию жвачку Love Is. Помогает ли ему тот факт, что его отец — миллиардер Михаил Фридман? Безусловно, да. Но этим потенциалом Фридман-младший грамотно пользуется», — говорится в тексте.

29-летняя Ксения Шойгу, которая является управляющим партнером венчурного фонда Sistema SmartTech, могла получить работу «в том числе и из-за ее родственных связей», считают в журнале. «Но в конечном счете именно она будет операционно управлять пятью миллиардами рублей в российском венчуре. Другой аналогичной истории, когда бы менеджер в таком возрасте управлял такими ресурсами, в России просто нет», — отметили авторы.

Шойгу занимает пост министра обороны с 2012 года. Он является генералом армии и Героем Российской Федерации. Бизнесмен Михаил Фридман занимает восьмую строчку в рейтинге самых богатых россиян, Forbes оценивает его состояние в 13 миллиардов долларов.

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По материалам: lenta.ru

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