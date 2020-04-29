Полтора миллиарда человек столкнулись с риском остаться без денег

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Около 1,6 миллиарда человек, которые заняты в неофициальных секторах экономики, из-за пандемии рискуют остаться без денег, такие прогнозы дает Международная организация труда (МОТ) в своем докладе.

Свыше 300 миллионов человек могут остаться без работы, это почти половина мировой рабочей силы. Согласно прошлым оценкам, предполагалось, что работы лишатся 195 миллионов человек. Однако МОТ пересмотрел прогноз в худшую сторону. Теперь речь идет о том, что до июля нынешнего года безработными могут стать 305 миллионов человек.

Первый месяц кризиса привел к сокращению на 60 процентов доходов неофициальных работников во всем мире. На 81 процент упали доходы людей в Африке и на Американском континенте, на 21,6 процента в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 70 процентов в Европе и Центральной Азии.

По данным МОТ, во всем мире свыше 436 миллионов предприятий сталкиваются с высокими рисками серьезных сбоев в работе. Из них 232 миллиона заняты в торговле, 111 миллионов — в обрабатывающей промышленности, 51 миллион — в гостиничном бизнесе и общепите, 42 миллиона — в сфере недвижимости и других видах деятельности.

«Для миллионов работников отсутствие дохода означает отсутствие еды, безопасности, будущего. Миллионы компаний по всему миру едва дышат. У них нет сбережений или возможности получить кредит. Если мы не поможем им сейчас, эти предприятия просто погибнут», — заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Безработица во Франции выросла в марте на 7,1 процента, это самый большой всплеск с начала учета, то есть с 1996 года. А в США эксперты предсказывают рекордный уровень безработицы после пандемии, ее масштабы могут превзойти показатели времен Великой депрессии.