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Post Malone заработал 4,3 миллиона долларов, исполнив хиты Nirvana

Post Malone заработал 4,3 миллиона долларов, исполнив хиты Nirvana
СМИ узнали, что американский музыкант Post Malone заработал 4,3 миллиона долларов на онлайн-концерте, посвященном рок-группе Nirvana, сообщает TMZ.

Вместе с барабанщиком из blink-182 Трэвисом Баркером, басистом Брайаном Ли и гитаристом Ником Маком он исполнил в прошлую пятницу 15 песен в манере вокалиста Nirvana Курта Кобейна (умер в 1994 году), в том числе "About a girl," "Heart-shaped box" и "Come as you are."

Во время выступления слушатели могли поддержать музыкантов и перевести им любую сумму. По информации TMZ, за первый час виртуального концерта музыканты заработали один миллионов долларов. Позже эта сумма увеличилась в четыре раза.


Все доходы с этого шоу пойдут в фонд ООН на борьбу с COVID-19 (сбор средств осуществляется и сейчас, правда, он не доступен на территории России).


Концерт Post Malone получил положительные отзывы у зрителей, а также он понравился басисту Nirvana Кристу Новоселичу и Кортни Лав, вдове Курта Кобейна.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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