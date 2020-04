Post Malone заработал 4,3 миллиона долларов, исполнив хиты Nirvana

Алексей Вольцев

СМИ узнали, что американский музыкант Post Malone заработал 4,3 миллиона долларов на онлайн-концерте, посвященном рок-группе Nirvana, сообщает TMZ.

Вместе с барабанщиком из blink-182 Трэвисом Баркером, басистом Брайаном Ли и гитаристом Ником Маком он исполнил в прошлую пятницу 15 песен в манере вокалиста Nirvana Курта Кобейна (умер в 1994 году), в том числе "About a girl," "Heart-shaped box" и "Come as you are."

Во время выступления слушатели могли поддержать музыкантов и перевести им любую сумму. По информации TMZ, за первый час виртуального концерта музыканты заработали один миллионов долларов. Позже эта сумма увеличилась в четыре раза.

Все доходы с этого шоу пойдут в фонд ООН на борьбу с COVID-19 (сбор средств осуществляется и сейчас, правда, он не доступен на территории России).

Концерт Post Malone получил положительные отзывы у зрителей, а также он понравился басисту Nirvana Кристу Новоселичу и Кортни Лав, вдове Курта Кобейна.