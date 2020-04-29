Пожары в зоне отчуждения локализованы - ГСЧС

Влада Некрасова

В Чернобыльской зоне отчуждения во вторник, 28 апреля, локализовала два последних очага пожара, сообщает пресс-служба ГСЧС."В зоне отчуждения локализованы последние два очага пожара вблизи с. Кривая Гора и с. Рудьки - Буряковка. Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован", - говорится в сообщении.Отмечаются, что продолжаются мероприятия по тушению отдельных очагов тления торфяников в Дитятковском, Паришивском и Лубянском лесничествах, ликвидацию которых в плановом режиме будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Госагентства по управлению зоной отчуждения.Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений, заверили в ГСЧС.Также сообщается, что ситуация с лесными пожарами в Олевском и Овручском районах Житомирской области контролируется. К тушению привлечены 221 человек и 43 единицы техники, из них от ГСЧС 37 человек личного состава и 10 единиц техники.Накануне в зоне ЧАЭС ликвидирован очаг тления торфа в Денисовицкому лесничестве, а также пожар, возникший на границе Зоны отчуждения.