Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пожары в зоне отчуждения локализованы - ГСЧС

Пожары в зоне отчуждения локализованы - ГСЧС
В Чернобыльской зоне отчуждения во вторник, 28 апреля, локализовала два последних очага пожара, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В зоне отчуждения локализованы последние два очага пожара вблизи с. Кривая Гора и с. Рудьки - Буряковка. Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован", - говорится в сообщении.
Отмечаются, что продолжаются мероприятия по тушению отдельных очагов тления торфяников в Дитятковском, Паришивском и Лубянском лесничествах, ликвидацию которых в плановом режиме будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений, заверили в ГСЧС.

Также сообщается, что ситуация с лесными пожарами в Олевском и Овручском районах Житомирской области контролируется. К тушению привлечены 221 человек и 43 единицы техники, из них от ГСЧС 37 человек личного состава и 10 единиц техники.

Накануне в зоне ЧАЭС ликвидирован очаг тления торфа в Денисовицкому лесничестве, а также пожар, возникший на границе Зоны отчуждения.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Этот год может стать самым жарким в истории - метеорологи
Этот год может стать самым жарким в истории - метеорологи
Иркутских чиновников поймали за поджогами леса
Иркутских чиновников поймали за поджогами леса
США готовят войну в мирном атоме
США готовят войну в мирном атоме
СМИ: в Германии продлят ограничения на поездки за границу
СМИ: в Германии продлят ограничения на поездки за границу
Составлен портрет магазинного вора на самоизоляции
Составлен портрет магазинного вора на самоизоляции
ГБР Украины завершило следствие по делу Пашинского и передает его в суд
ГБР Украины завершило следствие по делу Пашинского и передает его
Сергей Жигунов живет в усадьбе с копией Анастасии Заворотнюк
Сергей Жигунов живет в усадьбе с копией Анастасии Заворотнюк
Окончание пандемии в России перенесли: события ночи 29 апреля — EADaily
Окончание пандемии в России перенесли: события ночи 29 апреля —
Знаки неудачи: как беда «отмечает» человека и как отвести от себя зло
Знаки неудачи: как беда «отмечает» человека и как отвести от себя зло
Ученые назвали новый срок окончания вспышки COVID в России
Ученые назвали новый срок окончания вспышки COVID в России
Пожары в зоне отчуждения локализованы - ГСЧС
Пожары в зоне отчуждения локализованы - ГСЧС
Украинские силовики сообщили о 17 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики сообщили о 17 обстрелах в Донбассе за сутки

Топ на сегодня

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль в фокусе
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль
Академик Тотолян: Если иммунитет не вырабатывается, смысла в вакцинации нет
Академик Тотолян: Если иммунитет не вырабатывается, смысла
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19

Еще по теме

Пожары в Чернобыльской зоне: МВД озвучило радиационный фон в Киеве и области
Борьба с пожарами в Чернобыльской зоне продолжается на Украине
Радиационный фон в Киеве и Чернобыльской зоне находится в пределах нормы
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжают тушить очаги тления