Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Правила отбора фильмов на «Оскар» изменят из-за коронавируса

Правила отбора фильмов на «Оскар» изменят из-за коронавирусаФото: Phil McCarten / Reuters

Организаторы «Оскара» изменят правила отбора фильмов на конкурс в 2021 году из-за последствий эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте кинопремии.

К конкурсу впервые будут допущены фильмы, которые не выходили в прокат в кинотеатрах из-за пандемии, а были показаны только онлайн. Отмечается, что ленты могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», а также основные и специальные для 93-й премии категории.

Для участия в отборе членам киноакадемии необходимо предоставить копию фильма для просмотра на специальном сайте в течение 60 дней со дня премьеры онлайн. Измененный регламент будет действовать до тех пор, пока не откроются кинотеатры в округе Лос-Анджелес, показ картины в которых является обязательным условием для участия в конкурсе. Кроме того, фильм должен соответствовать и всем остальным требованиям.

Церемония награждения премии «Оскар» ежегодно проводится в Лос-Анджелесе. Является одной из старейших регулярных и ныне действующих кинопремий в мире.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

ФСБ разоблачила группировку, вывозившую драгоценные металлы за рубеж
ФСБ разоблачила группировку, вывозившую драгоценные металлы за рубеж
Лунный календарь покупок на май 2020 года
Лунный календарь покупок на май 2020 года
Россиянам покажут упражнения против вируса и концерт Варвары
Россиянам покажут упражнения против вируса и концерт Варвары
Марк Хэмилл не смог объяснить "дыру" в сюжете "Звездных войн"
Марк Хэмилл не смог объяснить "дыру" в сюжете "Звездных войн"
Правила отбора фильмов на «Оскар» изменят из-за коронавируса
Правила отбора фильмов на «Оскар» изменят из-за коронавируса
Ургант высказался о травле Тодоренко и предложил действовать иначе
Ургант высказался о травле Тодоренко и предложил действовать иначе
Нападение пьяного россиянина с камнями на скорую помощь попало на видео
Нападение пьяного россиянина с камнями на скорую помощь попало на
Марго Робби с мужем Томом Акерли на прогулке в Лос-Анджелесе
Марго Робби с мужем Томом Акерли на прогулке в Лос-Анджелесе
Хиллари Клинтон поддержала Байдена на президентских выборах
Хиллари Клинтон поддержала Байдена на президентских выборах
Зампред ЕП поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Зампред ЕП поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с
Родительские субботы в мае 2020 года
Родительские субботы в мае 2020 года
Этот год может стать самым жарким в истории - метеорологи
Этот год может стать самым жарким в истории - метеорологи

Топ на сегодня

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль в фокусе
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19
Путин выступит с большим обращением
Путин выступит с большим обращением

Еще по теме

"Солнечный удар" Никиты Михалкова не попал в шорт-лист премии "Оскар"
Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист «Оскара»
Картина Кончаловского "Рай" может быть номинирована на "Оскар"
Леонардо Ди Каприо наконец-то получил премию "Оскар"