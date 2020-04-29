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Правительство планирует вложить 100 млрд гривен в строительство дорог в этом году, - Шмыгаль

Правительство планирует вложить 100 млрд гривен в строительство дорог в этом году, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с главами облгосадминстраций по вопросу реализации программы президента "Большая стройка".

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Правительство планирует вложить 100 млрд грн только в дорожное строительство в этом году. Это позволит создать не менее 170 тыс. новых рабочих мест, в том числе, - в смежных отраслях", - отметил премьер.

Также, по его словам, планируется расширить программу строительства мостов.
"Школы, детские сады и стадионы - это приоритет для правительства. Эту инфраструктуру необходимо восстановить к началу учебного года. Еще одно направление, реализацию которого отслеживаю лично, - реконструкция более 200 приемных отделений в опорных учреждениях", - добавил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что программа "Большая стройка" поможет реализовать три важные задачи: поддержать людей работой; улучшить качество дорог в Украине; начать "разогрев" экономики.
"Треть всех средств от программы должны уйти в регионы уже в мае. Медлить нельзя", - добавил премьер.

Напомним, в начале марта по всей Украине стартовал проект "Большая стройка". Строительные работы начались более чем на 300 объектах одновременно.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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