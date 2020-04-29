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Правительство урезало зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 000 грн до конца карантина

Правительство урезало зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 000 грн до конца карантина
Кабинет министров поддержал ограничение зарплаты руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных компаний до 47 000 гривен в месяц до конца карантина.
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Решение вступит силу со дня его публикации в газете "Урядовий кур'єр" и будет применяться с 1 апреля 2020.

"Установить, что в апреле 2020 года и на период до окончания месяца, в котором отменяется карантин, установленный постановлением Кабинета Министров, месячный размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики (включая государственные банки) не должен превышать 47 000 гривен", - говорится в постановлении.
Напомним, что на заседании Верховной Рады 13 апреля были приняты изменения в государственный бюджет, в том числе и о граничной сумме зарплат чиновников и судей на период карантина. Максимальную зарплату одобрили установить в размере 10 минимальных заработных плат, то есть около 47 000 гривен.
Однако в эту сумму не учитываются суммы помощи по временной нетрудоспособности, помощи при оздоровлении и для решения социально-бытовых вопросов, а также оплата отпуска.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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