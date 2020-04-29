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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс стали родителями

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс стали родителями

55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его 32-летняя возлюбленная Кэрри Саймондс стали родителями! Сегодня утром у пары родился сын в одной из лондонских больниц. Как заявил пресс-секретарь пары, новоиспеченные родители очень счастливы и взволнованы.

И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо. Премьер-министр и госпожа Саймондс хотели бы поблагодарить невероятную команду медиков,

— добавил он.


Напомним, о беременности Саймондс стало известно в конце февраля. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме, добавив, что несколько месяцев назад Джонсон сделал ей предложение.

Для Бориса Джонсона этот ребенок стал пятым (хотя говорят, что у него есть несколько внебрачных детей), а вот Саймондс стала матерью впервые.

Сообщается, что сейчас Кэрри Саймондс снова живет вместе с возлюбленным в его резиденции на Даунинг-стрит. До этого она жила на самоизоляции в Южном Лондоне. После того как Джонсона выписали из больницы, где его лечили от коронавируса, они вместе жили в его загородном доме в Бакингемшире, пока он восстанавливался после болезни.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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