Прибывшие на место преступления ивановские полицейские предложили охране украсть недокраденное

Вадим Карасев

Сотрудники полиции города Вичуга Ивановской области обвиняются в превышении должностных полномочий - они попытались скрыть от начальства совершение преступления. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в середине мая 2019 года, когда начальник службы безопасности одного из местных предприятий сообщил о краже металлических труб. Прибывшие на вызов полицейские решили скрыть факт преступления и не сообщили о нем в дежурную часть ОВД. Более того, вместо пресечения противоправных действий они "предложили начальнику службы безопасности предприятия принять участие в хищении оставшегося имущества".



Будучи бывшим полицейским, охранник отказался вступать в сговор и сообщил о предложении в отдел собственной безопасности. В итоге полицейские были задержаны с поличным. Им предъявлено обвинение по статье о превышении служебных полномочий группой лиц по предварительному сговору. Им грозит тюремный заключение сроком до 4 лет.