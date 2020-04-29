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Прибывшие на место преступления ивановские полицейские предложили охране украсть недокраденное

Прибывшие на место преступления ивановские полицейские предложили охране украсть недокраденное

Сотрудники полиции города Вичуга Ивановской области обвиняются в превышении должностных полномочий - они попытались скрыть от начальства совершение преступления. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в середине мая 2019 года, когда начальник службы безопасности одного из местных предприятий сообщил о краже металлических труб. Прибывшие на вызов полицейские решили скрыть факт преступления и не сообщили о нем в дежурную часть ОВД. Более того, вместо пресечения противоправных действий они "предложили начальнику службы безопасности предприятия принять участие в хищении оставшегося имущества".

Будучи бывшим полицейским, охранник отказался вступать в сговор и сообщил о предложении в отдел собственной безопасности. В итоге полицейские были задержаны с поличным. Им предъявлено обвинение по статье о превышении служебных полномочий группой лиц по предварительному сговору. Им грозит тюремный заключение сроком до 4 лет.

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По материалам: uposters.ru

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