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Публикации о двойном гражданстве Мизулиной заинтересовали Следственный комитет

Публикации о двойном гражданстве Мизулиной заинтересовали Следственный комитетЕлена МизулинаФото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Следственный комитет России начал проверку публикаций о наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка», — сообщил он. Официального комментария о заинтересованности ведомства в изучении подобных данных агентству получить не удалось. О проверке сообщает и Telegram-проект Baza.

По данным Baza, Мизулина «обиделась на журналистов и подала заявление о клевете», и в связи с этим следователи ищут авторов анонимного Telegram-канала «Небожена» и издания «Экспресс-газета». Утверждается, что Мизулину возмутила статья, в которой говорилось о наличии у нее вида на жительство в Бельгии.

Подобные публикации вышли в январе 2020 года в нескольких изданиях и в Telegram-канале «Небожена». В комментарии «Парламентской газете» член верхней палаты парламента тогда заявляла, что у нее «нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах» и что «заявлять подобное просто смешно», учитывая ее нахождение во всевозможных санкционных списках из-за «патриотической позиции».

Мизулина стала сенатором от Омской области в сентябре 2015 года. Она известна как активный борец за нравственность и семейные ценности и против абортов. Мизулина — одна из авторов законов о запрете гей-пропаганды и «защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». По неофициальным данным, ее сын живет за границей, в том числе бывает в Бельгии. Сама сенатор на это отвечала, что патриотизм определяется не местожительством, а любовью к Родине.

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По материалам: lenta.ru

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