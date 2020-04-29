Путин обсудил с членами Совбеза коронавирус и ситуацию в Ливии

Анастасия Иванова

Вопросы борьбы с распространением коронавируса, прежде всего, в регионах РФ, а также другие актуальные внутрироссийские и международные проблемы, включая ситуацию в Ливии, обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности России, совещание прошло в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе борьбы с коронавирусом с упором на ситуацию в регионах РФ, где в последние дни увеличиваются темпы прироста числа инфицированных", - сказал он.