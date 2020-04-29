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Путин подписал указ о продлении нерабочих дней

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории страны в связи с распространением коронавируса.

Документом устанавливаются нерабочие дни с 6 по 8 мая включительно с сохранением зарплаты.

Указ не распространяется на непрерывно действующие организации, медицинские и аптечные организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости и другие.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, глава государства заявил, что полагаться на то, что угроза снизилась и болезнь обойдет нас стороной, нельзя. По его словам, период нерабочих дней в России продлится до 11 мая. А с 12 мая начнется поэтапный выход из режима ограничений. При этом главы регионов должны быть на рабочих местах, действовать выверенно, соответственно опасности. Решения по ограничительным мерам нельзя принимать в разных регионах «под копирку».

Путин также поручил правительству и главам регионов вместе с бизнесом разработать третий пакет мер экономической поддержки.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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