Путин поздравил с юбилеем актрису Удовиченко

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку России, актрису театра и кино Ларису Удовиченко, отметив ее яркий талант и обаяние, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Народная артистка России Лариса Удовиченко отмечает в среду 65-летие.





"Поздравляю вас с днём рождения. Яркий талант, актёрское мастерство и обаяние помогли вам состояться на творческом поприще, завоевать профессиональное признание и симпатии зрителей. Ваши работы всегда интересны, самобытны и узнаваемы, и потому надолго остаются в памяти любителей киноискусства", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал актрисе здоровья, успехов и вдохновения.