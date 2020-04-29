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Путин поздравил с юбилеем актрису Удовиченко

Путин поздравил с юбилеем актрису Удовиченко
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку России, актрису театра и кино Ларису Удовиченко, отметив ее яркий талант и обаяние, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Народная артистка России Лариса Удовиченко отмечает в среду 65-летие.


"Поздравляю вас с днём рождения. Яркий талант, актёрское мастерство и обаяние помогли вам состояться на творческом поприще, завоевать профессиональное признание и симпатии зрителей. Ваши работы всегда интересны, самобытны и узнаваемы, и потому надолго остаются в памяти любителей киноискусства", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал актрисе здоровья, успехов и вдохновения.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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