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Растолстевший и постаревший актер из «Друзей» изменился до неузнаваемости

Растолстевший и постаревший актер из «Друзей» изменился до неузнаваемостиФото: Globallookpress.com

Американо-канадский актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в популярном сериале «Друзья», изменился до неузнаваемости. Об этом сообщает издание The Sun.

Растолстевший и постаревший артист гулял по улицам Лос-Анджелеса, когда его сфотографировали папарацци. Отмечается, что это первые снимки звезды за последние шесть месяцев. На них можно увидеть, что 50-летний Перри заметно поседел и набрал лишний вес.

Ранее актер высказывался о своей зависимости от аптечных препаратов, а также о проблемах с алкоголем. Последний раз он появлялся на телевидении три года назад в шоу «Странная пара» на канале CBS. Как утверждает The Sun, сейчас артист постепенно приходит в себя после проблем со здоровьем.

Летом 2019 в сети появились снимки Перри, вызвавшие беспокойство его фанатов. Его засняли в грязной одежде, при этом его лицо и руки казались опухшими, а ногти были сильно отросшими. За год до этого актер перенес хирургическую операцию в больнице Лос-Анджелеса. Он был госпитализирован из-за сквозного отверстия в стенке толстой кишки.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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