Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Разумков заявил, что у него есть вопросы к скандальному «антиколомойскому» закону

Разумков заявил, что у него есть вопросы к скандальному «антиколомойскому» закону

Разумков заявил, что у него есть вопросы к скандальному «антиколомойскому» закону

Группа народных депутатов будет обращаться в Конституционный суд, если Верховная Рада примет так называемый законопроект о банках, который делает невозможным возвращение национализированных финучреждений бывшим владельцам, и который профильный парламентский комитет подготовил ко второму чтению.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил спикер Дмитрий Разуков, отметивший, что у него также есть вопросы к этому документу. «Уже есть заявления наших коллег из других политических фракций и групп, не монобольшинства, о том, что они будут обращаться в Конституционный суд, если этот закон будет принят. Это их право. Все в рамках закона. С точки зрения самого законопроекта и как у народного депутата, у меня к нему тоже есть вопросы на самом-то деле», — сказал Разумков и добавил, что согласен не со всеми нормами, прописанными в документе.

Впрочем, он не стал уточнять, какие именно положения вызывают у него вопросы, отметив, что следует дождаться таблицы правок, которая будет предложена депутатам.

«Прерогатива и возможность определения конституционный он или неконституционный, есть только у КСУ. И мои сегодняшние высказывания по поводу того, что я считаю, я думаю, возможно, будут восприняты уважаемыми судьями как давление на них. Я точно этого не хочу делать», — добавил Разумков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», при подготовке ко второму чтению законопроекта о банках народные депутаты подали свыше 16 тысяч правок.

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Этот год может стать самым жарким в истории - метеорологи
Этот год может стать самым жарким в истории - метеорологи
Иркутских чиновников поймали за поджогами леса
Иркутских чиновников поймали за поджогами леса
США готовят войну в мирном атоме
США готовят войну в мирном атоме
СМИ: в Германии продлят ограничения на поездки за границу
СМИ: в Германии продлят ограничения на поездки за границу
Составлен портрет магазинного вора на самоизоляции
Составлен портрет магазинного вора на самоизоляции
ГБР Украины завершило следствие по делу Пашинского и передает его в суд
ГБР Украины завершило следствие по делу Пашинского и передает его
Сергей Жигунов живет в усадьбе с копией Анастасии Заворотнюк
Сергей Жигунов живет в усадьбе с копией Анастасии Заворотнюк
Окончание пандемии в России перенесли: события ночи 29 апреля — EADaily
Окончание пандемии в России перенесли: события ночи 29 апреля —
Знаки неудачи: как беда «отмечает» человека и как отвести от себя зло
Знаки неудачи: как беда «отмечает» человека и как отвести от себя зло
Ученые назвали новый срок окончания вспышки COVID в России
Ученые назвали новый срок окончания вспышки COVID в России
Пожары в зоне отчуждения локализованы - ГСЧС
Пожары в зоне отчуждения локализованы - ГСЧС
Украинские силовики сообщили о 17 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики сообщили о 17 обстрелах в Донбассе за сутки

Топ на сегодня

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль в фокусе
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль
Академик Тотолян: Если иммунитет не вырабатывается, смысла в вакцинации нет
Академик Тотолян: Если иммунитет не вырабатывается, смысла
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19

Еще по теме

Стало известно, когда Верховная Рада проголосует за снятие депутатской неприкосновенности
Спорные моменты уберут: Разумков отреагировал на дискуссии вокруг нового закона о медиа
В Раде хватает голосов для принятия "антиколомойского" закона
Зеленский - Рада - Кабмин. Разумков заявил о новом принципе принятия решений