Рекомендованные Минздравом препараты для лечения COVID-19 доказали эффективность, заявил глава ведомства

Влада Некрасова

Практически все препараты, включенные в методические рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19, подтвердили свою безопасность и противовирусную активность. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«Фактически все препараты, которые сегодня включены в методические рекомендации, по ним уже есть доказательная база определенной степени», — сказал министр.

По его словам, эти лекарства подтвердили свою противовирусную активность, кроме того, подтверждена их противовирусная активность.

Ранее Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса нового типа. В частности, расширен список препаратов, рекомендованных к назначению для взрослых.

По последним данным, в России выявлено 99 399 случаев заражения коронавирусом. При этом зафиксировано 972 летальных исхода, 1830 человек выздоровели.