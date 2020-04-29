Роскошные интерьеры недвижимости Елены Малышевой стоимостью 10 миллионов долларов

Влада Некрасова

Как оказалось, Елена Малышева является владелицей шикарного особняка в пригороде Нью-Йорка и двух квартир, которые оформлены на ее сыновей. Недвижимость в США звезда приобрела за баснословные деньги, а интерьеры ее апартаментов поражают роскошью.

Елену Малышеву справедливо можно назвать самым известным врачом страны — вот уже более 20 лет она ежедневно рассказывает гражданам, как заботиться о своем здоровье. Помимо работы на телевидении, звезда получает доход от сети клиник, которые открыты по всей России.

Как оказалось, хороший заработок позволил звезде купить сразу несколько объектов недвижимости в США. Так, в 2016 году Елена Васильевна вместе с мужем приобрела дом в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов — шикарный особняк площадью 1100 квадратных метров находится на берегу реки Гудзон.

В доме 21 комната, несколько ванных, отделанных мрамором. На первом этаже располагается гигантская столовая и гостиные. Весь интерьер выполнен в стиле барокко. Обставлены комнаты антикварной мебелью, а потолки украшают гигантские хрустальные люстры.

Сейчас в особняке Малышевой живет преимущественно ее старший сын Юрий. Телеведущая не скрывает, что наследник учится и работает в США.





«Вот у нас существует стереотип, что за рубежом люди получают огромные деньги, но это не так. Мой сын сейчас работает в госпитале в Нью-Йорке. Кажется, у него большая зарплата, но после вычета всех налогов, всех страховок остается не так уж и много. Так что люди сейчас везде тяжело живут», — рассказывала ранее Елена Васильевна.

Однако у Юрия есть и собственная недвижимость, расположенная в самом элитном районе Нью-Йорка — на Манхэттене. Апартаменты площадью 110 квадратных метров для сына приобрела звездная родительница. Из окон квартиры открывается вид на небоскребы и парк.

В этом же многоэтажном доме расположена еще одна квартира, принадлежащая семье Малышевых. Вторые апартаменты Елена Васильевна купила для младшего сына Василия. Эта недвижимость также имеет площадь 110 квадратных метров. Стоимость двух квартир на момент покупки составляла 4,2 миллиона долларов.

Фото: Legion-Media, кадры из расследования Алексея Навального