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Росреестр получил обращения от граждан о продлении «дачной амнистии» из-за коронавируса

Росреестр получил обращения от граждан о продлении «дачной амнистии» из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий заявил, что россияне просят продлить дачную амнистию, которая предполагает упрощённый порядок оформления прав на дачную недвижимость, из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть в связи с коронавирусом от граждан пожелание — продлить дачную амнистию. Сейчас, я напомню, этот срок — 1 марта 2021 года», — сказал он в ходе онлайн-слушаний, посвящённых обсуждению итогов первого года применения закона о садоводстве и огородничестве.

Первая дачная амнистия действовала 13 лет — за это время было зарегистрировано свыше 13,5 миллиона прав на дома и постройки. Новая амнистия вступила в силу в августе 2019 года и будет действовать до 1 марта 2021 года. Этот срок сочли достаточным для того, чтобы граждане успели воспользоваться упрощённым порядком оформления своих прав на дачную недвижимость.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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