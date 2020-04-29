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Россия не хочет обострять отношения с Чехией, заявила Захарова

Россия не хочет обострять отношения с Чехией, заявила Захарова
Москва не хочет обострять отношения с Чехией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние события, в том числе обвинения Чехии в подготовке российских дипломатов покушения на пражских политиков.

Отвечая на вопрос, можно ли сейчас охарактеризовать отношения между Москвой и Прагой как напряжённые, Захарова сказала: "Мы бы этого очень не хотели, мы делаем все, чтобы этого не было". "Мы исходим из того, что эти отношения должны развиваться на взаимоуважительной основе, и для этого всегда были веские основания, и почему мы видим цепочку целого ряда действий иной направленности - у меня большой вопрос", - отметила она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

# Политика
По материалам: ria.ru

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