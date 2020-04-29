Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия решила спасти мировой рынок золота

Россия решила спасти мировой рынок золотаФото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.

По словам Вязовского, нарушение международных цепочек поставок привело к нехватке золота на нью-йоркской бирже Comex, которая наблюдается последние два месяца.

Ситуацию могут исправить действия российских властей, выдавших экспортную лицензию золотодобывающим компаниям. Такие лицензии позволят продавать металл за рубеж напрямую, без посреднического участия банков.

«В текущем году производство золота в России может превысить 370 тонн, так что российский "желтый металл" может стать той палочкой-выручалочкой, что спасет мировой рынок от дефицита и разрыва цен», — отметил Вязовский.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россия решила спасти мировой рынок золота
Россия решила спасти мировой рынок золота
Ханна призналась, что комплексует из-за фигуры
Ханна призналась, что комплексует из-за фигуры
Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к тысяче
Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении
Друг Бабкиной рассказал о ее скорой выписке из больницы
Друг Бабкиной рассказал о ее скорой выписке из больницы
Ценам на бензин предрекли снижение
Ценам на бензин предрекли снижение
Заседание Евразийского альянса омбудсменов впервые пройдет по видеосвязи
Заседание Евразийского альянса омбудсменов впервые пройдет по
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней
Зейн Малик и Джиджи Хадид впервые станут родителями
Зейн Малик и Джиджи Хадид впервые станут родителями
Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 550
Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 550
Число заразившихся коронавирусом американцев превысило миллион
Число заразившихся коронавирусом американцев превысило миллион
"Гарантии прав граждан и забота о соотечественниках": зарубежные эксперты обсудили поправки в Конституцию РФ на круглом столе НОМ
"Гарантии прав граждан и забота о соотечественниках": зарубежные

Топ на сегодня

Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в реанимации
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров самолетов
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии

Еще по теме

Россия нарастила производство золота на 6,4%
Банк Англии и Ротшильды больше не контролируют рынок золота
Золото дорожает на опасениях о влиянии ситуации с Deutsche Bank на финрынок
Золотое время России: ЦБ РФ поставил мировой рекорд