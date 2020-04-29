Россия решила спасти мировой рынок золота

Вадим Карасев

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.

По словам Вязовского, нарушение международных цепочек поставок привело к нехватке золота на нью-йоркской бирже Comex, которая наблюдается последние два месяца.

Ситуацию могут исправить действия российских властей, выдавших экспортную лицензию золотодобывающим компаниям. Такие лицензии позволят продавать металл за рубеж напрямую, без посреднического участия банков.

«В текущем году производство золота в России может превысить 370 тонн, так что российский "желтый металл" может стать той палочкой-выручалочкой, что спасет мировой рынок от дефицита и разрыва цен», — отметил Вязовский.