Россиянам покажут упражнения против вируса и концерт Варвары

Вадим Карасев

ВарвараФото: @varvaramusic

Онлайн-кинотеатр Okko покажет живой концерт певицы Варвары под названием «Истоки» в рамках эксклюзивного проекта «ШОУ ON!» Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На концерте прозвучат старинные композиции на древних языках из разных уголков планеты — Ирландии, Израиля, Испании, а также русские песни в необычном этническом звучании. Трансляция концерта «Истоки» начнется 29 апреля в 19:00 по московскому времени.

Утром, в 9:00, Okko предлагает функциональную тренировку для детей от 3 до 5 лет на передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — короткая лекция-мультфильм для детей, в которой за три минуты объяснят, почему люди начали разговаривать и в чем кроется секрет речи.

Днем, в 14:00 — кулинарная лекция «Готовим дома с Novikov School» с рецептом тартара из говядины с теплыми гренками. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют коллекцию фильмов о спорте.

Вечером, в 19:00, состоится концерт Варвары. В 21:00 пользователям предлагают богатую коллекцию сказок, собранных с разных уголков страны. В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть революционные балетные этюды Эно Печи в рамках проекта «Точка пересечения».

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.