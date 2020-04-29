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Россияне избили заподозренного в поджогах чиновника

Россияне избили заподозренного в поджогах чиновника

Жители Иркутской области своеобразно решили бороться в лесными пожарами.

В лесу под городом Усть-Кут, расположенного в Иркутской области, местные жители поймали группу людей, по их мнению, занимающуюся поджогом лесных территоий. У задержанных были обнаружены три канистры с бензином.

Местные жители уверены, что, прибывшие на аэролодке люди занимались поджогами леса, а потом снимали результаты своей деятельности на видео камеру с квадрокоптера. Пойманными оказали местные чиновники. Один из них, Михаил Барс, являющийся первым заммэра Усть-Кутского района, был избит разъяренными местными жителями.

Сам Барс утверждает, что находился в лесу по служебной необходимости для съемки очагов возгорания. Информация с места пожаров, якбы, необходима для разработки мер реагирования, сообщает "Усть-Кут24".

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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