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Россияне заподозрили чиновников в поджоге леса и избили их

Россияне заподозрили чиновников в поджоге леса и избили ихКадр: АНО «Центр Гражданского Содействия»

В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса. Об этом сообщает портал «Новости Усть-Кута».

Поджигателями оказались местные чиновники. По информации СМИ, они приехали на аэролодке и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера. При себе у них обнаружили три канистры с бензином. В процессе поимки жители избили первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса.

Задержанные утверждают, что прибыли по служебной надобности. как сообщает портал «Байкал24», они решили снять с квадрокоптера термоточки, информация о которых поступила в районную администрацию. Якобы, это было необходимо для подготовки пресс-релизов и других материалов на тему пожарной безопасности в лесах района.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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