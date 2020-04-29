Российские школьники рассказали о своих злоключениях в США

Алексей Вольцев

Российские школьники, возвращающиеся на родину из США из-за ситуации с коронавирусом, рассказали РИА Новости о злоключениях, через которые им пришлось пройти в Штатах.

В аэропорту JFK Нью-Йорка идет регистрация на рейс "Аэрофлота", который, по данным генконсульства РФ, доставит около 320 россиян на родину. Вылет ожидается в 19.20 по местному времени (2.20 мск). Самолет повезет жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.