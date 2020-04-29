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Сенаторы предложили направлять лизинговые платежи за российские самолеты

Сенаторы предложили направлять лизинговые платежи за российские самолеты
Главы профильных комитетов Совета Федерации направили письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с предложением направлять средства в виде финансовой поддержки на лизинговые платежи только за отечественную авиатехнику, сообщает пресс-служба СФ.

Свои подписи под документом поставили председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев и председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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