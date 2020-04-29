Сергей Жигунов живет в усадьбе с копией Анастасии Заворотнюк

Лидия Мартынова

Недавно Сергею Жигунову стали приписывать роман с журналистом Викторией Ворожбит, которая, по мнению многих, похожа на Заворотнюк. Особо внимательные поклонники актера уверены, что пара давно живет вместе в загородном доме.

Поводом к этому послужили последние публикации в Instagram Сергея и Виктории. Они часто делятся снимками домашнего питомца — кота Самсона, ставшего в последнее время Пыней, одних и тех же локаций в усадьбе Абрамцево в Подмосковье.

«Кот, по-моему, ждет-не дождется когда закончится эта самоизоляция. Каждый, кто проходит мимо, считает своим долгом причинить ему любовь.

За эти три недели благородный породистый Самсон окончательно стал Пыней, был нещадно изласкан, изглажен вдоль и поперек, а также лишен возможности безнаказанно сутками бегать по участку. Последние три дня в темное время суток для поисков кота мы применяем гениальное изобретение человечества — тепловизор», — делилась Ворожбит несколько дней назад.

О Самсоне, ставшем полноценным членом семьи, очень тепло отзывается и сам Жигунов. «Жизнь продолжается. Наплевав на угрозу двусторонней пневмонии, Пыня открыл купальный сезон», — отмечал 57-летний артист.

Вот только комментировать личную жизнь «гардемарин» не торопится. Известно, что вот уже более 30 лет он живет с Верой Новиковой. Пара расставалась в середине нулевых из-за романа Сергея с Заворотнюк, но затем сошлась снова.

Анастасия в свою очередь сожалела о романе с коллегой, да и сам Жигунов не очень-то и любит вспоминать те отношения.

«Чем дольше я живу, тем лучше понимаю, что жизнь сложнее, чем казалось еще вчера. Я очень благодарен Вере и судьбе за то, что мы прожили еще десять лет в браке. Я стал гораздо бережнее относиться к жене. По крайней мере, первые пять-шесть лет точно относился бережнее. Но в семейной жизни очень много опасностей, привычек, которые оказывают не лучшее влияние», — так говорил он о супруге.

Фото: Legion-Media, Instagram