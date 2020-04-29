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Шотландские археологи намерены построить копию башни докельтской эпохи

Шотландские археологи намерены построить копию башни докельтской эпохи

Археологи и строители из некоммерческой организации Caithness Broch Project планируют возвести в Шотландии круглую каменную башню по образцу тех, что строились в этих местах в железном веке. Команда энтузиастов уже была готова приступить к работе, но начало проекта пришлось отложить из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Древние круглые башни в Шотландии называют термином брох. Они возводились  методом сухой кладки. Известно более сотни брохов разной степени сохранности и более пятисот остатков разрушенных башен в Шотландии (преимущественно на севере), а также на Оркнейских, Шетландских и Гебридских островах. Большинство брохов были сооружены в I веке нашей эры, хотя есть отдельные свидетельства о более древнем происхождении некоторых башен.

Внутренний диаметр таких башен составляет от 5 до 15 метров, а толщина стен — до 3 метров. Стены были двойными, и между внешними и внутренними стенами размещалась спиральная лестница. В современном состоянии у брохов обычно сохраняются стены высотой лишь несколько метров, известны только шесть башен со стенами выше 6,5 метров, а рекорд сохранности принадлежит броху Моуса на Шетландских островах, нынешняя высота стен которого — 13 метров. Какова была высота брохов, когда они использовались, неясно. Считается, что брохи возводились докельтским населением, а потом использовались и кельтами.

В 2013 году археолог Кеннет МакЭлрой и строитель Иэн Маклин основали Broth Caithness Project для защиты и реставрации этих архитектурных памятников. В течение многих лет участники проекта исследовали брохи и вели спасательные работы в тех башнях, которым угрожало разрушение. Последней работой, которую они успели закончить, стала консервация броха в Оусдейле. Они удалили заросли рябины, покрывшие руины броха, закрепили оставшиеся камни и уложили гравий на почву, сделав посещение руин безопасным для туристов.

Однако нынешней весной был запланирован «флагманский эксперимент» Broth Caithness Project по возведению полноразмерной башни с использованием только древних строительных технологий. Как надеются археологи, эта работа позволит лучше узнать, как строители древних брохов сооружали их, не используя раствор для скрепления камней. «В археологии и в прошлом брохов так много нерешенных вопросов, — объяснил Кеннет МакЭлрой изданию The Guardian. — Этот эксперимент должен принести нам больше сведений о наших предках железного века. Экспериментальная археология — это самый практичный и инновационный способ решения сложных вопросов, возникающих в связи с этими загадочными конструкциями».

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По материалам: polit.ru

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