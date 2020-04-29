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Сибирские ученые предложили новое объяснение Тунгусскому феномену

Сибирские ученые предложили новое объяснение Тунгусскому феномену

Ученые Красноярского научного центра СО РАН выдвинули свою версию, объясняющую события, произошедшие возле реки Подкаменная Тунгуска в 1908 году. Они считают, что метеорит на землю не падал. Именно поэтому никаких осколков на месте катастрофы не найдено.

По предположению ученых, разрушения в районе Подкаменной Тунгуски вызвала ударная волна от метеорита, который пролетел на высоте 10–15 км от Земли. Комическое тело не столкнулось с Землей, а проследовало дальше по своей орбите. Ученые считают, что его ядро состояло из железа, иначе метеорит разрушился бы в атмосфере планеты.

По словам руководителя проекта Сергея Карпова, тунгусское тело не могло состоять из камня или льда. Эти материалы обладают низкой прочностью и внутренне неоднородны, в отличие от железа, что приводит к быстрому разрушению таких тел в атмосфере в условиях колоссального аэродинамического давления.

Исследователи даже рассчитали размер метеорита. Они считают, что космическое тело размером от 100 до 200 метров двигалось со скоростью около 20 км в секунду. В атмосфере оно потеряло около половины своей массы и продолжило движение дальше. Пока ученые не могут сказать, окажется ли когда-нибудь этот метеорит снова вблизи Земли, сообщает ИА 1-Line.

Исследования показали, что ударная волна имела сферическую форму. В результате ее воздействия произошло падение деревьев на большой территории. А световое излучение высокой интенсивности, порождаемого головой болида, вызвало массовые лесные пожары на площади 160 кв. км.

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По материалам: u-f.ru

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