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Следите за дыханием: главный пульмонолог о важном симптоме Covid-19

Следите за дыханием: главный пульмонолог о важном симптоме Covid-19

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев посоветовал всем следить за дыханием, чтобы не пропустить возможную тяжелую форму коронавируса. О важном симптоме он говорил в эфире телеканала «Россия 1».

«Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка. Нехватка воздуха сигнализирует о более тяжелой форме заболевания. В этой ситуации необходимо вновь обратиться за медицинской помощью с возможной госпитализацией», — сказал врач.

Отвечая на вопрос о возможных легочных фиброзах после перенесенного заболевания COVID-19, Сергей Авдеев подчеркнул, что пока эта тема до конца не изучена. Легочный фиброз бывает после любого тяжелого воспалительного легочного процесса.

Кроме того, профессор подтвердил расхожую информацию о гендерной избирательности коронавируса. По его словам, женщины действительно болеют реже, чем мужчины, в процентном соотношении 60% к 40%. А по поводу курильщиков имеются противоречивые данные. С одной стороны, по последним исследованиям, среди общего числа инфицированных — курильщиков меньше. С другой стороны, среди самых тяжелых, реанимационных, пациентов — их наоборот больше.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что меры по борьбе с коронавирусной эпидемией, принятые в российских регионах, позволили не допустить взрывного роста заболеваемости в стране.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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