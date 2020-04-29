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"Слуги народа" хотят вызвать главу НБУ "на ковер"

"Слуги народа" хотят вызвать главу НБУ "на ковер"
Ряд народных депутатов фракции "Слуга народа" хотят заслушать на заседании Верховной Рады главу Национального банка Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источник в Комитете ВР по вопросам экономического развития.

Под соответствующим постановлением подписалась 18 депутатов "Слуги народа", подавляющее большинство из которых возглавляют свои комитеты.
В частности речь идет о: Александре Ткаченко, Николае Сольском, Михаиле Радуцком, Дмитрие Наталухе и Данииле Гетманцеве.

Отметим, что Нацбанк запретил вводить какие-либо ограничения по депозитам с истекшим сроком на время карантина.
Также Нацбанк не будет вводить ограничения на работу банковской системы. Более того, регулятор отменил ряд платежей для облегчения ее работы на время карантина
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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