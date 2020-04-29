"Слуги народа" хотят вызвать главу НБУ "на ковер"

Лидия Мартынова

Ряд народных депутатов фракции "Слуга народа" хотят заслушать на заседании Верховной Рады главу Национального банка Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источник в Комитете ВР по вопросам экономического развития.Под соответствующим постановлением подписалась 18 депутатов "Слуги народа", подавляющее большинство из которых возглавляют свои комитеты.В частности речь идет о: Александре Ткаченко, Николае Сольском, Михаиле Радуцком, Дмитрие Наталухе и Данииле Гетманцеве.Отметим, что Нацбанк запретил вводить какие-либо ограничения по депозитам с истекшим сроком на время карантина.Также Нацбанк не будет вводить ограничения на работу банковской системы. Более того, регулятор отменил ряд платежей для облегчения ее работы на время карантина