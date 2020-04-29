СМИ: в Германии продлят ограничения на поездки за границу

Лидия Мартынова

Федеральное правительство Германии в среду продлит действие предупреждений об опасности путешествий за границу по меньшей мере до 14 июня, сообщает издание Spiegel.

Ранее министерство иностранных дел ФРГ призвало не рассчитывать на скорую отмену предупреждений об опасности путешествий за границу, действующих сейчас до 3 мая.

Как сообщает Spiegel, МИД согласовал соответствующее решение о продлении с другими министерствами.