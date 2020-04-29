Составлен портрет магазинного вора на самоизоляции

Вадим Карасев

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России с момента введения режима самоизоляции изменился типовой портрет магазинного вора. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Аналитики высчитали, что теперь это мужчина респектабельного вида в возрасте 35–50 лет в медицинской маске. Целью шоплифтера стал недорогой алкоголь. При этом воруют в основном трезвые люди.

Кроме того, магазинных воров начали интересовать хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия.

В 2019 году самыми воруемыми товарами из российских продуктовых магазинов в 2019 году стали сыр, колбаса, морепродукты, кофе, конфеты и кондитерские изделия, а также пиво и другой алкоголь. При этом кофе оказался особенно популярен в возрастном сегменте 14-16 лет — более 50 процентов похитителей товара пришлось на эту возрастную категорию. Также удалось выяснить, что из косметических товаров чаще всего в 2019 году воровали тушь, лак для ногтей, губную помаду, масла для тела и волос и тени для век.

В январе сообщалось, что полиция американского города Оберн, штат Алабама, разыскивает неизвестного рецидивиста, который якобы прятался в потолочных перекрытиях и несколько раз обокрал продуктовый магазин. С конца декабря 2019 года воришка, специализирующийся на сигаретах и алкоголе, обокрал торговый зал на несколько тысяч долларов.