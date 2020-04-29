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США готовят войну в мирном атоме

США готовят войну в мирном атоме
В Вашингтоне разработали стратегию вытеснения России с международного рынка атомной энергии, чтобы выйти в лидеры в этой сфере. Действовать собираются сразу по четырем направлениям. Какие именно меры предусмотрены и насколько реальны эти планы — в материале РИА Новости.

Русские идут

"Упадок американской промышленной базы в ядерной энергетике за последние несколько десятилетий поставил под угрозу национальные интересы и государственную безопасность", — утверждает министр энергетики США Дэн Бруйетт.


В документе, подготовленном его ведомством, отмечается, что правительство собирается покончить с зависимостью от обогащения урана за рубежом и выйти на рынки, где сейчас доминируют российские госкомпании.


"Россия усиливает экономическое и внешнеполитическое влияние по всему миру, располагая зарубежными заказами на реакторы на сумму 133 миллиарда долларов. Москва собирается финансировать строительство более 50 реакторов в 19 странах", — подчеркивают авторы документа.

Мировой рынок ядерных реакторов на ближайшие десять лет оценивают в 500-740 миллиардов долларов, то есть на кону огромные деньги.

Министерство энергетики предлагает действовать по четырем направлениям.

Первое — "усиление мощностей по добыче и переработке урана и восстановление всего ядерного топливного цикла". В бюджете на 2021 год следует зарезервировать 150 миллионов долларов на закупку урана, добытого в Соединенных Штатах, и формирование государственного запаса ядерного сырья.

Не хватает компетенций

Еще два направления — "использование американских технологических инноваций и инвестиций для укрепления лидерства США в ядерных технологиях следующего поколения" и "обеспечение опережающего развития атомной энергетики — горнодобывающих компаний, участников топливного цикла и поставщиков реакторов".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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