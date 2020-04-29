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США заявили об угрозе голода в Северной Корее

США заявили об угрозе голода в Северной КорееМайк ПомпеоФото: Jose Luis Magana / AP

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Северной Корее существует реальная угроза распространения коронавирусной инфекции и голода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам политика, на территории КНДР может возникнуть нехватка продовольствия. «Мы внимательно следим за всем этим, потому что это может действительно повлиять на наши планы, то есть денуклеаризацию Северной Кореи в конечном счете», — сказал Помпео.

В конце марта сообщалось, что Северная Корея, ранее отрицавшая наличие у себя зараженных коронавирусом, тайно попросила о помощи в борьбе с эпидемией. Отмечалось, что Пхеньян обратился к международному сообществу с просьбой протестировать больше людей на наличие инфекции. Источники подчеркивали, что система здравоохранения КНДР слишком слаба, чтобы противостоять пандемии.

С 2018 года США и КНДР ведут переговоры о денуклеаризации Северной Кореи. Президент США Дональд Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики в случае соглашения по этому вопросу. Однако последние переговоры в октябре 2019 года провалились, о чем объявили в Пхеньяне, но опровергли в США. В декабре в КНДР сообщили, что не нуждаются в дальнейшем диалоге с США по вопросу денуклеаризации.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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