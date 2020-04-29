Стал известен пол будущего ребенка Джиджи Хадид и Зейна Малика

Вадим Карасев

25-летняя Джиджи Хадид и ее 27-летний возлюбленный Зейн Малик не комментируют новость о том, что скоро у них родится ребенок, но это не мешает инсайдерам делиться с прессой новостями из жизни пары. Так источники из окружения знаменитостей сообщили, что влюбленные уже знают пол своего будущего первенца.

По сведениям онлайн-издания TMZ, у Хадид родится дочь. Как ранее сообщало издание, срок беременности модели составляет примерно 20 недель, что уже позволяет ей узнать пол малыша.





Зейн Малик и Джиджи Хадид

Инсайдеры уверяют, что она всегда хотела создать семью с Маликом, роман с которым у нее продолжается пять лет. За это время пара успела проверить свои отношения на прочность: после нескольких расставаний американская модель и британский певец решили быть вместе.

Думаю, что, когда стану старше, создам семью. Не знаю, всегда ли буду работать моделью,

— делилась планами Джиджи в интервью журналу i-D два месяца назад.



