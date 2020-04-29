Стала известна дата выхода военной драмы "Ржев" на телеканале "Россия"

Анастасия Иванова

В канун 75-летия Великой Победы, 8 мая, в 21:20, на телеканале "Россия" состоится премьера военной драмы Игоря Копылова "Ржев". В основу сценария легла повесть "Искупить кровью" писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, очевидца и участника тех событий, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Зима 1942 года. После тяжелейших сражений под селом Овсянниково в живых остается лишь небольшая часть роты. Начальство дает приказ во что бы то ни стало отстоять деревню. На подкрепление надежды нет, отступать нельзя. Командир роты оказывается перед непростым выбором – отправиться на верную смерть, подчиняясь приказу, или вывести своих людей из-под огня и пойти под трибунал.

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По информации пресс-службы телеканала, съемочная группа работала суровых зимних условиях, в чистом поле. Актеры на себе испытали все трудности солдатского быта.

По мнению режиссера, память о событиях военных лет до сих пор жива и имеет для нас важное значение. Тема фильма связывает наших современников с поколением, на чью долю выпали чудовищные испытания.

Роли исполнили: Сергей Жарков, Иван Батарев, Арсений Семенов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов, Александр Аравушкин, Александр Горбатов, Дан Розин, Александр Плаксин, Андрей Коровниченко, Петр Логачев, Данила Воропаев, Олег Абалян.

Лента создана на студии "Триикс медиа" при информационной поддержке телеканала "Россия 1".