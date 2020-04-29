Стала известна дата выхода военной драмы "Ржев" на телеканале "Россия"
Зима 1942 года. После тяжелейших сражений под селом Овсянниково в живых остается лишь небольшая часть роты. Начальство дает приказ во что бы то ни стало отстоять деревню. На подкрепление надежды нет, отступать нельзя. Командир роты оказывается перед непростым выбором – отправиться на верную смерть, подчиняясь приказу, или вывести своих людей из-под огня и пойти под трибунал.© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Кадр из фильма "Ржев"
По информации пресс-службы телеканала, съемочная группа работала суровых зимних условиях, в чистом поле. Актеры на себе испытали все трудности солдатского быта.
По мнению режиссера, память о событиях военных лет до сих пор жива и имеет для нас важное значение. Тема фильма связывает наших современников с поколением, на чью долю выпали чудовищные испытания.
Роли исполнили: Сергей Жарков, Иван Батарев, Арсений Семенов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов, Александр Аравушкин, Александр Горбатов, Дан Розин, Александр Плаксин, Андрей Коровниченко, Петр Логачев, Данила Воропаев, Олег Абалян.
Лента создана на студии "Триикс медиа" при информационной поддержке телеканала "Россия 1".